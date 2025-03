Eizellen einfrieren für die Karriere – bezahlt vom Arbeitgeber?

Natürlich wäre es ideal, wenn Karriere und Kinder problemlos miteinander vereinbar wären. Doch so fortschrittlich ist die Schweiz faktisch nicht. Die Zahlen sprechen für sich: In heterosexuellen Haushalten arbeiten laut dem Bundesamt für Statistik Frauen mit Kindern und Partner nur selten Vollzeit. Erst wenn die Kinder zwischen 13 und 24 Jahre alt sind, steigt der Anteil vollzeitbeschäftigter Mütter mit Partner auf gerade einmal 20 Prozent. Währenddessen verharrt der Anteil vollzeitbeschäftigter Väter mit Partnerinnen konstant bei rund 80 Prozent. Ein ähnliches Bild bietet sich in der Führungsetage: Laut dem Schilling-Report liegt der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen der 100 grössten Schweizer Arbeitgeber bei 19 Prozent, die restlichen 81 Prozent sind Männer.