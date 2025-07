Eliane ist ruhiger geworden

Als Mütter lernen sich die Schwestern nun von einer neuen Seite kennen. «Ich habe Eliane noch nie so ruhig erlebt. Sie hat früher 100 Sachen gleichzeitig gemacht.» – «Ich bin tatsächlich entspannter, denn ich will diese Zeit voll auskosten», sagt sie. «Ich habe gelernt, dass es auch gut sein kann, wenn man nicht alles macht. Sogar unseren Lavendel liess ich verdursten, was mir zuvor nie passiert wäre!» Eliane hat sich bewusst auf die Verschiebung der Prioritäten vorbereitet, fing bereits in der Schwangerschaft an, Aufgaben abzugeben. So übernimmt Sascha Ruefer in diesen Wochen etwas mehr im gemeinsamen Restaurant Die Weinerei 1877 in Geuensee LU. Als Noemi Söhnchen Liam zur Welt brachte, besuchte die hochschwangere Eliane – sie wohnt 25 Autominuten entfernt – die zwei jeden Tag. «Ich hatte gelesen, dass Babykuscheln das Hormon Oxytocin ausschüttet und damit Wehen auslösen soll. Und Elisa reagierte im Bauch immer.» Da sich beide Paare vom Geschlecht überraschen lassen wollten, war es im Vorfeld etwas herausfordernd, dass nicht beide denselben Namen favorisieren würden. Mit Liam, auch «Mogerli» genannt, und Elisa, die mal «Brösmeli» hiess und den Nachnamen Ruefer trägt, verlief aber auch das harmonisch. Elisa ist einerseits die Kombination von Eliane und Sascha – «unter diesem Namen haben wir schon zuvor unsere gemeinsame Zeit in die Agenda eingetragen» – und anderseits der Name ihrer Urgrossmutter Elise. Eliane steht bald wieder auf der Bühne Im August geht es für Noemi zurück in den Beruf als Primarlehrerin, auch Eliane wird Ende Juli wieder erstmals ein Konzert geben und Ende Jahr auf Weihnachtstour gehen. Sollte es dann in der Alltagsplanung bei einer der beiden drunter und drüber gehen, wissen die Schwestern, dass sie auf ihre Eltern, aber auch aufeinander zählen können. «Wir sind beide entspannte Mütter, haben aber auch sehr entspannte Babys», sagt Eliane. Und das ist ein weiteres doppeltes Glück!