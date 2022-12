«Papa kann alle Probleme lösen»

Für Ella und Alexander (5) sei der berühmte Papa auch zu Hause der Held, so Amal Clooney laut «People» in einem «Extra»-Interview. «Sie sagen, Papa kann alles in Ordnung bringen, bis auf das Wetter. Er kann all ihre Probleme lösen, und er ist der lustigste Mensch, den sie je getroffen haben.»