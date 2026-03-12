«Eltern dürfen die Erwartungen runterschrauben»

Viele ältere Geschwister ertragen es nicht, wenn Eltern das Baby umsorgen. Sie können nicht loslassen und kleben regelrecht an den Eltern, um quasi die Kontrolle zu behalten statt sich auch mal selber zu beschäftigen. Was hilft hier?

Ich komme wieder auf das Bewusstsein der Eltern zu sprechen. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Mann setzt Ihnen eine zweite Frau vor, weil ihr es ja so schön habt und alles so toll ist und nun sollen Sie sich pausenlos prima auch mit der neuen Frau verstehen und nicht eifersüchtig sein, wenn er sich mit ihr beschäftigt. Wie sollen kleine Kinder etwas schaffen, das auch uns Erwachsenen schwer fallen würde? Deswegen rate ich auch hier, dem grossen Kind den Platz und Raum zu geben, den es braucht. Und wenn es geht: das Verhalten und die Gefühle nicht abzuwerten, sondern viel mit ihm zu reden und seine Gefühle zu spiegeln. Heisst auch, seinen Schmerz zu sehen statt es zu verurteilen.