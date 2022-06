Frische Milch ist der wichtigste Rohstoff für die Produktion in der Nestlé- Fabrik in Konolfingen. 600 Bauern aus der Region liefern täglich rund 300 000 Liter. Nach einem detaillierten Qualitätscheck tritt die weisse Flüssigkeit in ein Labyrinth aus Tanks und Röhren ein, wird mit Vitaminen, Mineralien und Ölen versetzt, in mehreren Schritten eingedickt und am Ende als Pulver in Dosen verpackt.