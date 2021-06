Im Februar 2020 wurden Quentin Tarantino, 58, und seine israelische Frau Daniella Pick, 38, Eltern des kleinen Leo. Die Familie lebt in Tel Aviv. Ansonsten hüllt sich der Star-Regisseur («Pulp Fiction», «Once Upon A Time in Hollywood») in Schweigen, was sein Familienleben angeht. Nun plauderte er in der Late-Night Talkshow von US-Moderator Jimmy Kimmel über sein Leben als Familienvater.