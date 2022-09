Mein Sohn, der (kleine) Wutbürger

«ICH WILL NÖD TEILE!!!!!!!!»

Damit nicht genug. So sehr mein Sohn seinen Willen durchsetzen will, so sehr gibt es auch Dinge, die er partout nicht will. Teilen zum Beispiel. Teilen geht gar nicht. Wehe ein Kind schaut nur schon seine Znünibox aus der Distanz an. Drama! Der Sohnemann schmeisst die Box regelmässig durch die Luft. Hauptsache kein Kind bedient sich an seinen Snacks. Lieber alles am Boden verteilt statt im Mund eines anderen Kindes.