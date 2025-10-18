«Es ist enorm anstrengend»

Markus Tschannens wichtigste Tipps für betroffene Familien:

1. Nicht aus Angst vor Stigmatisierung auf eine Diagnose verzichten: «Symptome wie Hyperaktvität oder Impulsivität ohne Diagnose werden viel mehr stigmatisiert, als wenn das Umfeld die Gründe dafür kennt.»

2. Sich informieren: «Mir persönlich hat es sehr geholfen, zu wissen, was in unseren Hirnen passiert. Auch, weil mein Kind und ich teilweise unterschiedliche Symptome haben, und man ADHS eben nicht nur über diese definieren kann.»

3. Offen sein: «Weder Medikamente noch Psychotherapien werden einfach alle Probleme lösen. Aber es kann sich lohnen, es auszuprobieren und zu schauen, ob etwas positive Wirkungen auf einen Aspekt hat.»

4. ADHS als Erklärung, aber nicht als Ausrede brauchen: «Es kann auch für Betroffene schwer zu bestimmen sein, ob ein gewisses Verhalten am ADHS liegt oder nicht. Aber alles damit zu erklären, ist zu einfach. Und mühsam für die Nicht-Betroffenen in der Familie.»

5. Überlegen, wen man informieren möchte: «Bei Kindern ist es unverzichtbar, das Gespräch mit den Lehrpersonen zu suchen. Ob man die anderen Kinder, beziehungsweise deren Eltern ebenfalls informieren möchte, ist einem selbst überlassen. Ich würde es empfehlen – siehe Punkt 1. Ich selbst habe diejenigen informiert, bei denen ich fand, es macht Sinn, aber nicht jeden einzelnen Arbeitskollegen. Die erfahrens ja nun mit dem Buch.»