«Es ist schon ein Kinderwunsch da»

«Amira, was suchst du eigentlich?», habe sie sich kürzlich gefragt, bevor sie zum Schluss kam: «Du hast einen Vater für deine Kinder, der sich Mühe gibt, der da ist, der mit den Kindern um die Welt reist, der sie zur Schule bringt», sagt Aly über Pocher. «Ich habe das Beste aus beiden Welten: einen Partner und einen Vater für meine Kinder.»