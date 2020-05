«Es sind noch über 15'000 Lehrstellen offen»

Was, wenn man noch keine Ahnung hat, in welche Richtung es beruflich eigentlich gehen soll?

Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Online-Tests, bei denen man herausfinden kann, was zu einem passen würde. Bei yousty.ch ist das der Berufs-Finder. Aber auch die Berufsberatungsstellen sind nach wie vor zumindest per E-Mail und telefonisch zu erreichen.