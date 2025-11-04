Fafo – Kluge Methode oder gefährlicher Trend?

Doch im Unterschied zu Fafo werde das Kind im Montessori-Verständnis aufgefangen, sagt Bertrams. «Die Mutter hat die Jacke dabei und gibt sie dem frierenden Kind, ohne eine hämische Bemerkung wie ‹Ich habe es dir ja gesagt› zu machen.» Solche «besserwisserischen» Kommentare könnten ein unnötiges Gegeneinander zwischen Eltern und Kind implizieren und vom Kind irgendwann als solches wahrgenommen werden.