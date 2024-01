10 Dinge, die in der zweiten Schwangerschaft anders sind

2. Schwangerschaftsmüdigkeit? Was ist das?

Wer schon einmal schwanger war, weiss: Diese Müdigkeit, die mit so einer Einnistung in unser Leben kommt, ist next level. Man will pausenlos einfach nur schlafen. Beim ersten Mal kein Ding. Da ist ja noch niemand, der auch rund um die Uhr versorgt werden will. Das bereits existierende Kind also macht uns nur noch müder. Das Fiese daran: Es ist auch dieses, das es unmöglich macht, dass wir uns einfach so mal hinlegen und zwei, drei Stunden schlafen können.