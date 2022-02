10 Dinge, die mir als Mama blanke Panik machen

Der erste Suff

Ich erinnere mich enorm gut an meinen ersten Alkohol-Absturz. Das war an meinem 17. Geburtstag. Ich war so betrunken, dass mich meine Eltern schon sehr früh (!) von meiner Open-air-Party am See holen mussten. Ich hab mir gefühlt alle Eingeweide ausgekotzt, während meine Mutter einen feuchten Lumpen an meine Stirn hielt und mein Vater ständig neue Schüsseln brachte, in die ich mich übergeben konnte. Das war herzig. So will ich es auch machen. Ich hoffe sehr, dass es auch bei meinem Kind so harmlos enden wird. In meiner manchmal etwas hysterischen Mama-Vorstellung sehe ich das Kind nämlich schon mit einer Alkoholvergiftung im Spital liegen. Uff.