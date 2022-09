5. Ui gell, ja nicht einleiten/natürlich gebären/Kaiserschnitt machen!?

Ja, was soll ich denn tun? Meinen Namen tanzen? Einen Purzelbaum schlagen? Steine umarmen? Meditieren? Den Vater gebären lassen? Was ich sagen will: Danke für deinen Tipp. Aber ich vertraue meinem Ärztinnen-Team blind. Ich bin sehr sicher, dass sie genau das tun werden, was für mein Baby und mich am besten ist. Ob das eine natürliche Geburt oder ein Kaiserschnitt ist, ist völlig sekundär.