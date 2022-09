10 Fragen an eine Frau, die keine Kinder will

Könnten sie Recht haben?

Klar. Ich weiss doch heute nicht, wie ich in zehn Jahren empfinde. Ich weiss aber, dass ich in den letzten 38 Jahren nie nur annähernd einen Kinderwunsch verspürt habe. In mein Leben haben Kinder noch nie gepasst. Verstehe mich nicht falsch, ich mag Kinder. Ich selber will ich einfach keine. Viele Menschen können das nicht glauben und sind sich sicher, dass ich Kinder hasse. Davon bin ich aber weit entfernt.



Gibt es konkrete Gründe, warum du keine Kinder willst?

Ja, klar. Ich bin eine egoistische Person, die viel Wert auf Eigenständigkeit legt. Ausserdem gebe ich gerne viel Geld aus, reise um die Welt und lege viel Wert auf ein schönes Daheim, das ziemlich viel kostet. Meinem Partner geht es auch so. Mit unseren Einkommen können wir uns als kinderloses Paar ein enorm schönes Leben machen, das uns sehr gefällt. Weder er noch ich haben das Bedürfnis, Abstriche zu machen.