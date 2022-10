10 Hacks für ein gechilltes Familienleben

Cupcake-Förmchen und Glacé

Es klingt wie ein Kinder-Traum. Man nehme ein Glacé und ein Cupcakeförmchen und werde glücklich. Das geht wirklich. In unserer Version steckt man Glacé am Stiel in ein Förmchen rein. Das führt dazu, dass die Kinderhändchen sauber bleiben und all das geschmolzene Eis im Förmchen bleibt.