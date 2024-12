12 Dinge, die du tun kannst, während du auf die Geburt wartest

Solo ins Kino

Der werdende Papa arbeitet? Sowieso und überhaupt sind alle am arbeiten und dir ist langweilig? Super Zeitpunkt, um mal alleine ins Kino zu gehen. Buch dir eine XL-Lounge, leg die Füsse hoch und gönn die die grösste Packung Popcorn. Und zwar unter der Woche in der Nachmittagsvorstellung. Because you can!