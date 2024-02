11. Sie werden nichts entscheiden oder jede Entscheidung bereuen

Entscheidungen treffen finden viele Teenager anstrengend. Ausserdem, man lebt ja im Hier und Jetzt. Yolo. Was interessiert die Kids von heute, was morgen ist? Also warum sollen sie Entscheidungen treffen!? Was sie werden wollen? Irgendwas. Oder Influencer. Oder Trader. Oder Popstars.