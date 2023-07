15 Dinge, die ich in den «Ferien» mit Kleinkind erlebe

Speisesaal from hell

Im Vorfeld freuen wir uns vor allem drauf, dass wir zehn Tage nicht kochen und keine Böden, Tische und Tripp Trapps schrubben müssen. In Gedanken sitzen wir draussen, während der Sonnenuntergang unser harmonisches Familienleben begleitet. You Dreamer! In Tat und Wahrheit will der Sohn nichts ausser Pommes und Ketchup essen, wenn überhaupt, und Glacé zur Vor-, Haupt-, und Nachspeise. Dazwischen rennt er rum. Oder turnnt auf dem Kinderstuhl. Oder hat Wutausbrüche. Oder will zum Strand. Oder einfach alles, ausser schön mit uns am Tisch zu sitzen und das Essen zu geniessen.