15 Gedanken, die du hast, wenn dein Kind krank ist

8. Machen wir hier gerade was ganz Übles?

Wir zählen Tag 5 des hohen Fiebers. Das Erbrechen und der Durchfall sind zum Glück vorbei. Das Fieber aber ist immer noch. Nun ist es so, dass der Junge seit Tagen nicht spielen mag. Rausgehen? No way. Er will einfach nur den ganzen Tag auf mir oben liegen und Netflix schauen.