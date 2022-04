1. Regeln sind zum brechen da

Ein künftiger König wird natürlich niemals eine völlig normale Kindheit erleben. Prinz William und Herzogin Catherine versuchen dennoch, ihrem Erstgeborenen, Prinz George, eine so normale Kindheit wie möglich zu bieten. Dazu gehört, dass George – anders als alle Prinzengenerationen vor ihm — eine geschlechtergemischte Schule besuchen darf. Ein Novum, und es ist nicht der einzige Erziehungs-Extrawurst, die Kate und William sich erlauben. Gut so! Eltern müssen schliesslich in erster Linie das tun, was sie für ihre Kinder für richtig empfinden. Und nicht, was ein generationenaltes Protokoll von ihnen verlangt.