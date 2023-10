27 Dinge, die man nur bekifft oder mit Kindern macht

23. Im Kino alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen

Ja ja, da war doch mal was in Reihe 5 mit Kerl xy. Das, nachdem wir vor der Vorstellung von «My Girl» ein paar Tüten geraucht haben. Ah ja, wildes Geknutsche. All eyes on us. Das schaffen wir heute als Eltern locker wieder. Wieso? Schon mal mit Sechsjährigen im Kino «gesessen»?