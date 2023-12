27 Dinge, die wunderbar sind am Elternsein

Viel mehr als nur ein Paar

Wenn aus einem Paar Eltern werden, dann ist das, geben wir zu, nicht so romantisch wie wir dachten. Zumindest am Anfang nicht. Man muss sich neu definieren, in die neuen Rollen reinfinden und wahrscheinlich leidet das Sexleben schon ein bisschen. Langfristig aber gibt es nichts romantischeres als gemeinsam Kinder zu haben, ihnen beim gross werden zuzusehen und gemeinsam zu erleben, was für grandioses Leben man als Paar geschaffen hat.