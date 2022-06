27 erstaunliche Fakten über Kinder

10. Kinder verstehen sehr viel mehr als man meint

Wer denkt, dass die ganz Kleinen sowieso nicht verstehen, was wir Erwachsenen so reden, irrt sich gewaltig. Gerade die ganz Kleinen verstehen so viel mehr als wir meinen. Im Klartext: Lange bevor sie selber reden können, verstehen Kinder sehr viel von dem, was wir reden. Sie sind also ihrem eigenen Wortschatz massiv voraus.