Nicht selten erleben werdende Mütter in der Frühschwangerschaft ein Kribbeln, Spannen oder auch Schmerzen in der Brust. Für diese Symptome sind die Hormone Östrogen und Progesteron zuständig, die die Brust auf das spätere Stillen vorbereiten. Allerdings sind Brustspannungen auch ein Symptom des prämenstruellen Syndroms PMS. Also Vorsicht, Verwechslungsgefahr!