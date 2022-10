2. Reflektieren

Bevor man sich überhaupt wieder als Liebespaar annähern kann, ist es wichtig, die Beziehung zu reflektieren. Dabei soll sich das Paar Fragen stellen wie: Wo stehen wir gerade? Wie sind wir dahin gekommen? Was hat sich verändert seit die Kinder da sind? Was läuft gut, was nicht? Was sind die Gründe, dass es gerade nicht so läuft? Was wünsche ich mir? Was soll sich ändern?