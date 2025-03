Actionstar und Familienvater: Bruce Willis wird 70

Mit Gelegenheitsjobs verdient sich Willis nach Abschluss der Highschool sein erstes Geld. In der Freizeit macht er Musik, spielt passabel Blues-Mundharmonika, bringt gar eine Platte heraus: «The Return of Bruno». Bis vor Kurzem trat er mit der Band The Heaters auf. Während des Schauspielstudiums am Montclair State College wurde er oft zum Vorsprechen nach New York eingeladen und erhielt Engagements an diversen Kleinbühnen. Nebenher jobbte Willis als Barkeeper, trat in Werbespots auf. Seinen Durchbruch am Theater feiert er 1984 als Hauptdarsteller in Sam Shepards Erfolgsstück «Fool for Love», spielt im selben Jahr in «Miami Vice» mit. International berühmt wird er 1987 an der Seite von Kim Basinger in «Verabredung mit einer Unbekannten». Insgesamt stand Bruce Willis in 150 Filmen vor der Kamera.