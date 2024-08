Alexander Klaws ist zum dritten Mal Vater geworden

Alexander Klaws war «nicht im Winnetou–Kostüm im Kreisssaal»

«Ich versuche gar nicht erst all die Emotionen der letzten Tage und Wochen zu umschreiben», fährt der Sänger und Musicaldarsteller fort. «Aber so viel kann ich sagen: NEIN, ich stand nicht im WINNETOU–Kostüm im Kreisssaal, denn JA, ich war bei der Geburt dabei, weil Lion sich an die ersten Papa–Sohn–Gespräche im Bauch gehalten hat und an einem spielfreien Tag zur Welt kam.»