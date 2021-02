Und nun war es so weit: «Gen», wie die berühmte Mama ihren jüngeren von zwei Söhnen nennt (sein älterer Bruder Egypt ist zehn Jahre alt), durfte sie zu ihrem ersten Zweier-Date ausführen. Und das begann in etwa so, wie Dates oft beginnen: Der Mann wartet, bis sich die Frau zurecht gemacht hat. Heisst in Gen's Fall: Er hängt offensichtlich gelangweilt neben dem Eingang ihrer Villa herum, bis seine Mutter fertig ist, und zieht am Röhrli seines Beuteldrinks.