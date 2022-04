Alicia Vikander enthüllt: Sie erlitt eine Fehlgeburt

Schwierig war für sie allerdings, dass sie «eine Weile» versucht hatte, schwanger zu werden - auch wenn sie ursprünglich nicht viel darüber nachgedacht hatte. Das habe ihr zugesetzt. «Ich dachte tatsächlich nicht, dass ich überhaupt Kinder haben wollte, bis ich 30 wurde», erklärt Vikander. Laut des Artikels habe die heute 33-Jährige eine Fehlgeburt erlitten, was ihr verdeutlicht habe, wie sehr sie Mutter werden wollte. «Eine Zeit lang habe ich nicht geglaubt, dass ich schwanger werden könnte», erzählt sie weiter. Mit ihrem Kind habe sie sich nun aber in jeder Hinsicht verändert: «Es ist das Leben. Es ist so tiefgreifend.»