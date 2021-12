Alle sieben Kinder: Bushido teilt süsses Familienfoto

«Es war ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Ein Jahr, in dem ich mich noch nie so schwach und verletzlich gefühlt habe», schreibt Bushido in seinem neuesten Post. Der einzige Grund, weshalb er heute wieder im Leben stehe, sei seine Familie. «Sie bedeutet mir mehr als alles andere. Im Gegensatz zu vielen anderen, sind das keine leeren Worte.» Dann richtet der Musiker noch eine Liebeserklärung an seine Frau: «Danke, dass du mir das Wertvollste auf dieser Erde geschenkt hast. Ich liebe dich und werde niemals von deiner Seite weichen, so wie du nicht von meiner Seite gewichen bist. Ich liebe dich.»