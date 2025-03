Alleinerziehende Mutter dank künstlicher Befruchtung

Die Geschichte von Joy ist eine Geschichte der Liebe und des Mutes. Das kleine Mädchen kam am 19. Dezember 2024 zur Welt. Die Mutter, Tasha Rumley, 42, hat sie mit einer Samenspende und dank künstlicher Befruchtung empfangen. Nicht in der Schweiz, wo das alleinstehenden Frauen verboten ist, sondern in Spanien, wo liberalere Gesetze herrschen. Tasha Rumley hat damit ein Tabu gebrochen. Und sie will das Gesetz ändern, weil ihr nicht einleuchtet, warum Single-Frauen nicht die gleichen Rechte haben wie verheiratete Hetero- und lesbische Paare.