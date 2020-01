Sie war während 14 Jahren Profi-Snowboarderin und gewann 2006 in Turin Olympia-Gold, heute ist Tanja Frieden, 43, Mental-Coach, Referentin sowie Präsidentin der Schneesportinitiative «Go Snow» und jettet mit ihrem Mann und ihrem gemeinsamen vierjährigen Sohn hin und her zwischen ihrer Heimat, dem Berner Oberland, Norwegen, wo ihre Mutter herkommt, und Indonesien. Dort besitzen sie ein Haus, weil es der ideale Ort ist für die Arbeit ihres Partners Marc Ramseier, 46, Kitesurf-Lehrer und ehemaliger Kitesurf-Profi. Tanja Frieden kann ortsunabhängig arbeiten, da ihr Coaching teilweise online stattfindet. Ein turbulenter Alltag also – erst recht mit einem Kleinkind!