Doch dann wird sie ernst: «Wenn du Mami bist und eine gewisse Verantwortung hast, lässt du nicht so schnell jemanden in dein Leben.» Zudem sei sie nicht sicher, ob sie überhaupt Zeit für einen Partner hätte. «Wenn Mia im Bett ist, kümmere ich mich um den Online-Kurs oder auch mal um mich selbst», sagt sie. Und dann gibt sie zu: «Das Bedürfnis nach jemandem hält sich im Moment wirklich in Grenzen. Ich suche nicht, ich lasse mich finden.»