51'954 Fans, neuer Zuschauer-Weltrekord für einen Tennismatch, 3,5 Millionen Dollar Einnahmen für die Roger Federer Foundation: Bei seiner sechsten Austragung ist das Benefiz-Tennisspiel «Match for Africa» zwischen Federer und einem Weltklasse-Widersacher erstmals ein «Match in Africa». In Kapstadt ist die Partie gegen Rafael Nadal ein voller Erfolg für den Schweizer Tennis-Grossmeister und seine Stiftung, die im südlichen Afrika seit 16 Jahren Bildungsprogramme betreibt und unterstützt. Am Tag nach dem Match trifft sich der glückliche, aber auch erschöpfte Maestro – «mir tut alles weh, und einen Sonnenbrand hab ich mir erst noch geholt» – am Kap zum Gespräch mit der Schweizer Illustrierten.