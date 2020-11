Das Boot gleitet aus dem Hafen in Genf, der ­Motor dröhnt, Bullterrier Luna springt aufgeregt hin und her. Die kleine Billie schläft seelenruhig weiter. Sie ist erst Anfang Juli geboren, doch das See­fahrer-Gen trägt sie wohl in sich. Am 8. November wird ihr Vater Alan Roura, 27, an der Westküste Frankreichs zur Vendée Globe aufbrechen, der gefährlichsten Segelregatta der Welt: ­alleine einmal um den Globus. Ohne Zwischenstopp, ohne Hilfe. Nach 80 Tagen will der Extremsportler zurück sein – und hat mit Billie nun noch ­einen Grund mehr, wieder heil anzukommen.