Amira Pocher verheimlichte ihre Beziehung den Kindern zuliebe

Das Trennungsjahr – oder waren es schon zwei?

«Aber auf dem Papier seid ihr ja noch verheiratet», wendet Hima ein. «Ja natürlich, aber es gibt ja so etwas wie ein Trennungsjahr, das ja jetzt auch vorbei ist.» Dann deutet sie noch merklich aufgewühlt an, dass gerade auch Pochers Verhalten nach der offiziellen Trennung nicht dazu geführt habe, sich das Ganze nochmal zu überlegen. «Ich glaube, da muss ich mir wirklich überhaupt nichts anhören. Weil da hat jeder gesehen: Okay, it's vielleicht nicht meant to be. Weil es ist nicht die feine englische Art und genau, dass ich dann noch sage: Ne, ne weisst du was, vielleicht geben wir dem noch Chance. Ne, ne, also da brauche ich wirklich nicht noch ein Jahr», sagt Amira Pocher verächtlich.