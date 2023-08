An diesen Fruchtbarkeits-Mythen ist nichts dran

Mythos 2: Deine Eizellen kannst du nicht beeinflussen

Oh, doch! Frau kann sehr wohl Einfluss nehmen auf die Qualität ihrer Eizellen. Wie, weiss Gösslinghoff: Zum Beispiel Zigaretten und Alkohol meiden. «Rauchen lässt dich früher in die Wechseljahre rutschen», weiss die Fruchtbarkeitsexpertin. «Und zwar ganze drei bis fünf Jahre!» Der Grund: Rauchen reduziert die Durchblutung des Eierstocks, was zu einem verfrühten Absterben der Eizellen führen kann. Bei Alkohol ist es so, dass der wie ein Zellgift wirkt. Um das genetische Material der Eizellen zu schützen, ist Folsäure hilfreich. Enthalten ist es in grünem Gemüse, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten.