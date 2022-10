Andere Länder, andere Schwangerschafts-Sitten

In Serbien setzt man auf Bargeld

Wer in Serbien ein Neugeborenes besucht, braucht sich in Sachen Geschenk den Kopf nicht zu zerbrechen. Die Tradition will es nämlich, dass man dem Baby ganz simpel und einfach eine Geldnote auf den Körper legt. Dazu wird in der serbisch-orthodoxen Kultur folgender Spruch aufgesagt «Ein bisschen von mir und noch mehr von Gott.» Damit wünschen Freunde und Verwandte dem Nachwuchs Gottes Segen.