Angelina Jolie selbst schien die Extra-Zeit zu Hause neben ihren Kindern vor allem mit News zu verbringen. «Ich bin die meiste Zeit im Hörmodus», erzählt sie im Interview. Sie folge dem Time Magazine, The New York Times, the BBC World Service and BLM activists online. Zuletzt habe sie den Dokumentarfilm «I Am Not Your Negro» über James Baldwin und die Bürgerrechtsbewegung in Amerika gesehen. Und vor dem Schlafengehen habe sie «Unreasonable Behaviour» von Don McCullin gelesen – und darüber nachgedacht, wie sich der Journalismus im vergangenen halben Jahrhundert verändert hat.