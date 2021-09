Nun hat sie in einem Interview mit dem Blick ihre Karriere Revue passieren lassen und dabei Erstaunliches zu Tage befördert. Auf die Frage, ob die Geschichte stimme, dass sie einen Tag nach der Geburt ihrer Tocher Lara wieder Joggen gegangen sei, antwortet Anita: «Ja, das stimmt. Mein Frauenarzt war ziemlich laufverrückt. Ich lag da in meinem Bett und brauchte einfach frische Luft und Bewegung. Da fragte er mich, ob ich die Turnschuhe dabei habe. Natürlich hatte ich die dabei. Also ging ich ein bisschen an der Aare joggen.»