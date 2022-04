Anja und Morena über Liebes- und Mami-Krisen

Bei Zeidler stösst Diaz auf grosses Verständnis. «Bevor Jela zur Welt kam, dachte ich, dass ich sie sicher nicht in die Krippe gebe. Ich dachte, ich bringe doch keine Kinder zur Welt, damit ich sie nachher abgebe», so Zeidler weiter. Und: «Da habe ich mich aber wirklich geirrt. Heute geht Jela einen Tag pro Woche in die Krippe. Ich finde es super. Kinder lernen so viel von anderen Kindern. Jela geht richtig gerne.» Aber: «Du wirst selber spüren, wenn der richtige Moment für die Kita ist», rät Zeidler Diaz.