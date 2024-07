Anja Zeidler verrät das Geheimnis ihres After-Baby-Bodys

Anja findet die ganze Industrie «so traurig»

In ihrer Instagram-Story sagt Anja, dass sie sehr oft gefragt wird, mit welchen Übungen oder Diäten sie zu ihrem After-Baby-Body gekommen ist. «Wisst ihr was, wenn es mir nur ums Business gehen würde, hätte ich ein super mega tolles Fitness-Programm oder was auch immer entwerfen können. Ich hätte euch alles verkaufen können bezüglich dieser Frage. Das macht die Industrie die ganze Zeit. Ich will das aber nicht machen, ich finde das so traurig.»