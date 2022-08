Schulbeginn ist schon nächste Woche

Vor dem endgültigen Umzug nach Dubai hat die Ferchichi-Familie schon einmal einige Monate in den Emiraten verbracht und sich dort ein Haus gemietet. In Zukunft können sie sich vorstellen, sich ein Eigenheim zu kaufen oder gleich eines zu bauen. Doch vorerst steht wohl die Umschulung der grösseren Kinder im Vordergrund. Tochter Aaliyah (9), die Zwillinge Djibrail und Laila (8) und Söhnchen Issa (6) haben nicht lange Zeit, um sich in der neuen Heimat einzuleben, denn in Dubai beginnt das neue Schuljahr bereits am 28. August.