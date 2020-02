Wie teilen dein Partner und du euch Job und Familie auf?

Während des Mutterschaftsurlaubs kümmere ich mich hauptsächlich um den Kleinen. Armon schaut aber so oft es geht. Wenn ich mal für ein, zwei Stunden ins Gym will oder in die Stadt, springt er ein. Ich habe ihm unseren Sohn auch schon über Mittag in die Bude gebracht. Es ist uns beiden wichtig, dass er als Vater von Anfang an voll integriert ist und Eigenverantwortung übernimmt. Also auch Betreuungszeit allein mit unserem Sohn verbringt, die er nach seinem Gutdünken gestalten kann, ohne dass ich ihm ständig über die Schulter schaue.