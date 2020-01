Das Bild stammt direkt aus dem Alltagsleben der Familie Frey/Joos. Papa Armon hockt entspannt in der Sofaecke, umgeben von kuschligen Decken und einer Babysalbe, während sein Sohn lässig auf seinem Bauch sitzt und bequem an Papas aufgestellten Beinen lehnt. Die beiden schauen sich dabei tief in die Augen.