Archie zählt neu zu den beliebtesten Namen bei den Briten

Mia liegt übrigens in der Schweizer Namens-Hitparade ganz vorne. Ob das nun am royalen Bezug liegt, sei dahingestellt. Bei den Bubennamen ist bei uns aus der Royal Family nur Prinz Williams, 39, und Herzogin Kates, 39, jüngster Sohn vertreten. Louis ist hierzulande also beliebter als in England: Während der Name dort nicht in den Top Ten rangiert, liegt er in der Schweiz auf Platz neun.