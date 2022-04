Dreifache Mutter wirbt für Body Positivity

Bereits in der Vergangenheit liess Graham ihre Fans an den schwangerschaftsbedingten Veränderungen ihres Körpers teilhaben. Kurz vor der Zwillingsgeburt zeigte sie sich hüllenlos und verglich die Dehnungsstreifen auf ihrem Bauch mit dem Baum des Lebens. Zuvor hatte sie in einem Video ihre Hände in Herzform darüber gelegt.