Herzogspaar muss Namen von Tochter kürzen

Auch in der Schweiz zu lang

Wer sich nun trotzdem von Sofia und Fernando von Huéscar bei der Wahl des Babynamens inspiriert fühlt und über eine ähnliche Namenslänge für sein Kind nachdenkt – auch in der Schweiz würde das nicht funktionieren. Tatsächlich gibt es auch hierzulande Vorgaben, wie lang ein Name höchstens sein darf. Das liegt nicht in erster Linie am Pass oder an der Identitätskarte. Wie David Rüetschi vom Eidgenössischen Amt für das Zivilstandswesen gegenüber «Espresso» vom Schweizer Radio SRF sagt, gibt es zwar auch dort eine Maximallänge von 30 Zeichen (Identitätskarte) beziehungsweise 45 Zeichen (Pass). Ist der Name aber zu lang, wird einfach von hinten her gekürzt – der Rufname steht so oder so zu vorderst.