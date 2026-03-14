Audrey Werro: «Ich bin eigentlich immer gut drauf»

In diese Reihe hätte sie sich eigentlich gleich selbst einordnen können, denn die Schweizer Läuferin ist ein Juwel der Leichtathletik. Sie wirkt fast zurückhaltend, und doch sprüht in ihr die Energie, die sie in dieser Saison auf der Bahn gezeigt hat. Denn wenn Werro spurtet, verwandelt sich die ruhige Freiburgerin in eine Löwin, getreu ihrer Devise, nach der sie seit Jahren lebt. «Früher war ich extrem schüchtern. Dagegen hat mein Vater mir immer gesagt: ‹Be a lion!› Daraus habe ich für mich das Motto ‹Don’t be shy, be a lion› – sei nicht schüchtern, sei eine Löwin – entwickelt. Das sagte ich mir oft vor einem Rennen.»